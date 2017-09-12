Yardım Meleği Jennifer Garner

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Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Save the Children derneği üyesi olan Jennifer Garner, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

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