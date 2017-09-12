Yardım Meleği Jennifer Garner
12 Eylül, 2017 | 12:45
Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston’da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.
Save the Children derneği üyesi olan Jennifer Garner, özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.
Garner’ın ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları, instagram’da yayınlandı. (Sabah)
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