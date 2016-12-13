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Yas Günlerinde Tiyatro Kapanmaz

13 Aralık, 2016 | 10:07

Yas Günlerinde Tiyatro Kapanmaz

Usta oyuncu Erkan Can, milli yas nedeniyle iptal edilen tiyatro oyunları için yas günlerinde tiyatro kapanmaz dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından ilan edilen milli yas dolayısıyla Pazar günü tüm sahnelerdeki oyunlarını iptal etmişti.

Usta oyuncu Erkan Can, konuya ilişkin açıklamasında “Yas günlerinde Tiyatro kapanmaz. Sanat teröre, savaşa teslim olmaz. Halk için ekmek gibi, su gibi gerekli, mühimmat kadar önemlidir TİYATRO” ifadelerini kullandı.

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Erkan Can,

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