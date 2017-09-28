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Yasemin Özilhan’ın Oyunculuktan Sonraki Mesleği

28 Eylül, 2017 | 13:01

Ünlü işadamı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğa veda eden Yasemin Özilhan, moda dünyasına girdi.

Kariyerine modellikle başlayan ve oyunculukla devam eden Yasemin Özilhan şimdilerde İpekyol ile anlaştı.

Sosyetik güzel, 35 parçalık özel koleksiyon karşılığında 100 bin TL alacak.

Posta Gazetesi’nin haberine göre; Yasemin Özilhan, İpekyol için 35 parçalık bir koleksiyon hazırladı. Sosyetik güzel, bu işten 100 bin TL kazanacak.

İmza attığı kıyafetlerin mankenliğini de yapan Özilhan, “Teklifi ilk duyduğumda heyecanlandım. Modaya olan ilgim sayesinde kısa sürede üstesinden geldim” dedi.

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İpekyol, İzzet Özilhan, modacı, oyuncu, Yasemin Özilhan,

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