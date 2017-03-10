Yasmin Londra’dan Döndü

10 Mart, 2017 | 11:09

Oyunculuk eğitimi için Londra’ya giden Yasmin Erbil, ailesini özledi, geri döndü.

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar’dan olan kızı Yasmin, iki ay önce oyunculuk eğitimi almak için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmişti.

Yasmin Erbil, önceki gün İstanbul’daki bir alış veriş merkezinde görüntülendi. 21 yaşındaki Yasmin, ailesini çok özlediğini tatili için İstanbul’a geldiği söyledi.

Instagram sayfasında yüz bine yakın takipçisi bulunan Yasmin, paylaştığı fotoğraflarla adından sıkça söz ettiriyordu.