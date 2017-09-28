Yeni Rolü için İspanyolca Öğreniyor
28 Eylül, 2017 | 12:38
Bizim Hikaye adlı yeni diziyle ekranlara gelen Nesrin Cevadzade önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
54 kilodan 48 kiloya inen Cevadzade, yemek yiyerek, aç kalmadan kilo verdiğini söyledi.
Güzel oyuncu, ayrıca yurt dışında gerçekleşecek bir proje için İspanyolca ve Felemenkçe dersleri aldığını da belirtti.
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