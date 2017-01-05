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Yeni Yılın İlk Tatili Meksika’da

05 Ocak, 2017 | 13:12

Ünlü model Kylie Jenner ve sevgilisi yeni yılın ilk tatili için Meksika’da…

Kylie Jenner ve rapçi sevgilisi Tyga

Ünlü model Kylie Jenner ve rapçi sevgilisi Tyga, yeni yılda ilk baş başa tatillerine çıktılar. İkili Amerika kıtasının en ateşli sahillerine ev sahipliği yapan Meksika’da objektiflere takıldılar.

Kylie Jenner ve rapçi sevgilisi Tyga

Meksika’nın göz alıcı güzelliği ile ünlü tatil köyü Punta Mita’da görüntülenen çift, havuz başında aşk tazeledi. Denize nazır tatil köyünde havuz keyfi yapan çift, zaman zaman romantik anlar da yaşadılar.

Kylie Jenner ve rapçi sevgilisi Tyga

Siyah dar bir bikini tercih eden 19 yaşındaki Kylie Jenner, bikinisi ile fiziğine ne kadar güvendiğini bir kez daha gösterdi.

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Kylie Jenner, Meksika,

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