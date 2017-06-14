14 Haziran, 2017 | 10:40

Yıldız futbolcular Messi, Suarez ve Fabregas, aileleriyle birlikte İbiza tatilinde.

Liglerin sona ermesiyle birlikte tatil sezonunu açan dünyaca ünlü futbolcular, farklı bölgelerde tatil yaparak sezonun yorgunluğunu atıyor. İspanyol Adaları ise bu yazın yine en hareketli tatil rotası olacak gibi.

Yıldız Futbolcular İbiza Tatilinde

Barcelona forması giyen Lionel Messi ve Luis Suarez ile Chelsea’nin yıldızı Cesc Fabregas tatil sezonunu İbiza Adasında açtı. Yıldız futbolcular aileleriyle birlikte İspanyol Adaları ‘nın en meşhuru İbiza ‘da doyası eğleniyor. Lüks bir yatla denize açılarak İbiza adasının tadını çıkaran grup bol bol denize girip jet-skilerle tur attılar.

İbiza ‘nın renkli gece hayatına ayak uydurdular

Parti adası olarak bilinen İbiza, dünyaca ünlü DJ’lerin performans sergilediği nadir bölgelerden. Gece hayatı oldukça renkli olan İbiza ‘da sabah denizin tadını çıkaran yıldızlar, akşam soluğu bir eğlence mekanında aldılar. Burada sabahın ilk ışıklarına kadar kalan grup, deyim yerindeyse eğlencenin dibine vurdular.