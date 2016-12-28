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Yıldız Futbolcunun Düğünü Sırasında Evini Soydular

28 Aralık, 2016 | 10:44

Yıldız futbolcu Carlos Tevez evlendi. Uruguay’da gerçekleşen tören sırasında Tevez’in evi soyuldu.

Yıldız futbolcu Carlos Tevez evlendi. Uruguay’da gerçekleşen tören sırasında Tevez’in evi soyuldu.

Boca Juniors forması giyen Arjantinli golcü Carlos Tevez, lisede tanıştığı ve iki çocuğunun annesi olan Vanesa Mansilla Tevez ile Uruguay’da evlendi. Nikah törenine Tevez’in futbolcu arkadaşlarının yanı sıra Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri de katıldı.

Kötü Sürpriz

Düğün sırasında çifti kötü bir sürpriz bekliyordu. İkilinin Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki evlerine hırsız girdi. Hırsızlık olayını öğrenen Tevez çifti, Buenos Aires’e döndü. Fakat daha sonra balayı için planladıkları Meksika seyahatine devam ettiler.

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Arjantin, Carlos Tevez,

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