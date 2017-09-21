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Yıldız Tilbe İntihar Girişimi Hakkında Konuştu

21 Eylül, 2017 | 16:36

Şarkıcı Yıldız Tilbe, ‘İntihar etti’ haberlerine cevap verdi.

Yıldız Tilbe, gazeteci Yasemin Bozkurt’un sunduğu “Hayatın Penceresinden” adlı programda yanıt verdi.

“Akşam televizyon izlerken telefonlarım çok çaldı önce açmadım. Armağan arayınca açtım. Nasılsın iyi misin dedi. Ne olacaktı ki dedim. Duymadın mı internet senin öldüğün haberlerin ile çalkalanıyor dedi.Sözcü yazmış, bu öldü haberi nin ardından Ali Eşitmez’e aşık olduğum yazılmış. Ya ben ona niye aşık olayım. Onu yüz kere görsem bir kere bakmam. Bir kere fotoğraflarımı çekti. Neden beni bu adamla yan yana getiriyorlar.”

Ben başkası için neden intihar edeyim. İntihar edenlerin öteki dünyada sevdiklerine kavuşamayacağını biliyorum. Bu haberi yapan kadın terbiyesiz. Menajerime ulaşabilirdi.Araştırmacı gazetecilik diye bir şey var. Çok ayıp ediyorlar. Avukatımla mahkemeye vereceğim o kişiyi. Öyle bir adam olsa aslan gibi elinden tutar çıkarım. Kızım aradı, eli ayağı titriyor.”

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İntihar, Yasemin Bozkurt, Yıldız Tilbe,

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