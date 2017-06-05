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Yıldızlar Manchester Mağdurları İçin Söyledi

05 Haziran, 2017 | 13:00

Yıldızlar Manchester Mağdurları İçin Söyledi

Ünlü şarkıcı Ariana Grande, Manchester’da terör mağdurları için yardım konseri düzenledi.

Manchester’da 22 Mayıs’ta Ariane Grande konseri sonrası gerçekleşen terör saldırısının kurbanları için yardım konseri düzenlendi.

Ariane Grande, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Crus, Coldplay ve Bylack Eyed Peas gibi ünlü müzisyen ve gruplar sahne aldı.

Old Trafford Kriket Stadyumu’ndaki konserde Ariane Grande, Katy Perry, Justin Bieber, Miley Crus, Coldplay ve Bylack Eyed Peas gibi ünlü müzisyen ve gruplar sahne aldı.

“One Love Manchester (Tek Aşk Manchester )” sloganıyla gerçekleşen konsere 50 bin kişi katıldı. Konserde sahne alan sanatçılar teröre karşı birlik mesajı verirken Ariane Grande, konsere gelenlere teşekkür ederek, “Bu birliktelik yeryüzünün şu an ihtiyacı olan tek ilaç” ifadelerini kullandı.

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Justin Bieber, Konser, Manchester, Miley Crus,

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