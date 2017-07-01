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Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de

01 Temmuz, 2017 | 12:06

Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, balayı için Maldivler’de…

Yılın merakla beklenen düğünü gerçekleşti. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ünlü isimlerin akın ettiği muhteşem törenle birlikteliklerini resmileştirdi.

Yılın Çifti Balayı İçin Maldivler’de

Yılın çifti, Sait Halim Paşa Yalısı’ndaki nikah töreninin ardından aylar öncesinden konuşulmaya başlanan balayı turları için tropik adaların incisi Maldivler’e uçtu. Çiçeği burnunda çift, üç gün boyunca turkuaz deniz, beyaz kumlar ve muhteşem doğanın tadını çıkaracaklar.

Balayı Turu İçin En İdeal Bölgeyi Seçtiler

Sayıları bini aşan Hint okyanusundaki adalar topluluğu Maldivler, balayı için en ideal bölgeler arasında. Bugüne kadar birçok dünya yıldızını ağırlayan Maldivler, THY’nin direkt uçuşları ile Türk vatandaşlarının da iştahını kabarttı. Maldivler, el değmemiş doğası, balayı tatiline özel tasarlanmış lüks villa otelleri, sualtı çeşitliliği, turkuaz denizi, dünyaca meşhur inci beyazlığındaki plajları ve yerel lezzetleriyle tam bir marka.

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Balayı, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Maldivler,

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