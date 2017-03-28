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Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

28 Mart, 2017 | 14:15

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu. Ronaldo, Messi’ye fark attı.

2016-2017 sezonunun en çok kazanan futbolcuları belli oldu. France Football’un hazırladığı listeye göre; Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 87.5 milyon euro kazançla yılın en çok kazanan ismi oldu.

Ronaldo Messi arasındaki yarış gelirlere de yansıdı

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasındaki arasındaki rekabet, gelirlere de yansıdı. Ronaldo’nun zirvede yer aldığı gelir listesinde 76.5 milyon euro ile Messi ikinci sırada yer aldı.

Neymar Takipte

Messi’nin Barcelona’dan takım arkadaşı olan Brezilyalı yıldız Neymar ise listede üçüncü sırada kendine yer buldu. Neymar’ın kazancı 55.5 milyon euro. Real Madrid forması giyen Gareth Bale de 41 milyonluk geliriyle ilk beş içerisinde kendine yer buldu. Kariyerine Çin’de devam eden Arjantinli Ezequiel Lavezzi ise 5. sırada ve geliri 28,5 milyon euro.

En Çok kazanan teknik direktör Jose Mourinho

Öte yandan sezonun en çok kazanan teknik direktörleri de belli oldu. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ı çalıştıran Portekizli Jose Mourinho, 28 milyon euro’luk geliriyle en çok kazanan teknik adam oldu.

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Barcelona, Messi, Neymar, Real Madrid, Ronaldo,

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