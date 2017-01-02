Yılın En Çok Kazanan Modeli Gisele Bündchen

02 Ocak, 2017 | 10:57

Forbes Dergisi, 2016 yılının en çok kazanan modelleri listesini yayınladı. Zirvenin sahibi değişmedi Gisele Bündchen…

Forbes Dergisinin gelenekselleşen listesinde geçtiğimiz yılın en çok kazanan modeli bir kez daha Brezilyalı model Gisele Bündchen.

En zengin mankenler listesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başaran 36 yaşındaki model, 30.5 milyon dolarlık geliri ile zirvenin sahibi oldu. Bündchen, son olarak Rio Olimpiyatlarının açılışında podyuma çıkmıştı.

En çok kazanan modeller listesinin ikinci sırasında ise Adriana Lima yer aldı. 35 yaşındaki Brezilyalı model, 2016 yılında 10.5 milyon dolar kazandı.

Listede 3 sırayı ise iki isim paylaştı. Geride bıraktığımız yılda 10 milyon dolar kazanç sağlayan Kendall Jenner (solda) ve Karlie Kloss (sağda) en çok kazanan modeller listesinin üçüncü sırasında yer aldılar.