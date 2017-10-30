Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Eşcinselim

30 Ekim, 2017 | 15:55

Ünlü Amerikalı aktör Kevin Spacey, yıllar sonra eşcinsel olduğunu itiraf etti.

Oyuncu Anthony Rapp’in kendisine yönelttiği ‘tecavüze kalkıştı’ iddialarının ardından Kevin Spacey, twitter üzerinden açıklama yaptı.

Oscar ödüllü Spacey, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda Rapp’ten “uygunsuz davranışı” nedeniyle özür diledi ve eşcinsel olduğunu itiraf etti.

Ünlü aktörün açıklaması;

“Anthony Rapp’in oyunculuğuna büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Kendisinin hikayesini dinlediğimde dehşete düştüm. Dürüst olmam gerekirse 30 seneyi geçkin bir süre önce yaşanan bu olayı hatırlamıyorum. Ancak olaylar dediği gibi geliştiyse kendisine çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl sebep olduğum duygular için de özür diliyorum.

Bu hikaye, beni hayatımla ilgili başka konuları anlatmak için cesaretlendirdi. Özel hayatımla ilgili korumacı olduğum için hakkımda pek çok hikaye dolaştığını biliyorum. En yakınımdakiler bilir ki, hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkilerim oldu. Erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım ve onlara aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum. Bu gerçekle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor.”