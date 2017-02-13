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Yoga Sayesinde Hayatı Kurtuldu

13 Şubat, 2017 | 12:48

Yoga Sayesinde Hayatı Kurtulduİş makinesiyle göle düşen Avustralyalının yoga sayesinde hayatı kurtuldu.

Daniel Miller isimli Avustralyalı bir kişi, Sidney kentinin 300 kilometre uzağında iş makinesini sürerken gölün kenarı çöktü. 3 tonluk aracın altında gölde mahsur kalan Daniel Miller, yoga hareketiyle hayatta kalmayı başardı.

Yoga Sayesinde Hayatı Kurtuldu

BBC’nin haberine göre, yogada sırtı gerip göğsü havaya kaldırarak yapılan kobra pozisyonunda duran Miller, sadece burnunu suyun üzerinde tutmayı başardı. Miller, komşusu yardım çağrılarını duyana kadar bu pozisyonda yaklaşık iki saat kaldı.

Daniel Miller: Yoga Hayatımı Kurtardı

Kurtulduktan sonra Avustralya’nın Sydney Daily Telegraph gazetesine konuşan 45 yaşındaki çiftçi, “Gölde mahsur kalmıştım ve kafamı suyun üzerinde tutmam gerekiyordu. Sanırım kobra pozisyonundaydım. Yoga ve tabii yaşama arzum hayatımı kurtardı” dedi.

Yoga Sayesinde Hayatı Kurtuldu

Olayın kahramanı Miller’ın eşi Saimaa ise kocasının tamamen zihin gücünü kullanarak hayatta kaldığını söyledi.

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