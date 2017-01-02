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Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

02 Ocak, 2017 | 12:44

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Hindistan’da doğduğuna inanılan yoga, zihni sadelik ve huzura ulaştırmak için uygulanan en gelişmiş yöntemlerden biri.

Hindistan’da doğup tüm dünyaya yayılan yoga, stresli geçen günlerin ardından zihni yenileyen ve bedene esneklik kazandıran bir antrenman metodu. Son dönemlerde, moda, müzik ve spor dünyasının ünlü isimlerin de yogaya yöneldiklerini gördük.

Sosyal paylaşım sitelerinin popülerliğini artırmasının ardından ünlü isimler, buralarda paylaştıkları yoga fotoğrafları ile esnek vücutlarını sergilemeye başladılar. Bizde Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlülerden bazılarını sizler için derledik. İşte o isimler…

1- Gisele Bündchen

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

36 yaşındaki Brezilyalı model, yoga yaparak zaten fit ve esnek olan vücudunu daha da geliştiriyor.

2- Michelle Rodriguez

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Michelle Rodriguez, rol aldığı filmlerde sergilediği performansla göz dolduruyor. 38 yaşındaki oyuncu, yoga sayesinde fiziğini her zaman fit tutmayı başarıyor.

3- Britney Spears

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Bir dönem aldığı kilolar ve çalkantılı yaşamı ile gündemden düşmeyen Britney Spears, yoga ile en parlak dönemlerini geçirdiği eski günlerine döndü.

4- Miranda Kerr

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Podyumların en çok aranan modellerinden olan Miranda Kerr, yoga ile fiziğini koruyor. 33 yaşındaki Avustralyalı model düzenli olarak yoga antrenmanlarına katılıyor ve her zaman hazırım mesajı veriyor.

5- Eva Longoria

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Umutsuz Ev Kadınları dizisinin unutulmaz oyuncusu Eva Longoria, ilerleyen yaşına rağmen fit görüntüsünden hiçbir şey kaybetmedi. 41 yaşındaki Longoria, özel hayatında yaşadığı sıkıntıları da yoga sayesinde kısa sürede atlattı.

6- Miley Cyrus

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Miley Cyrus, sahnelerin çılgın kızı bitmek bilmeyen enerjisini yogaya borçlu.

7- Nina Dobrev

Yoga Sayesinde Verdikleri Pozlarla Esnekliklerini Gösteren Ünlüler

Vampir Günlükleri dizisinden tanıdığımız Nina Dobrev de yoga yapan ünlüler arasında. 27 yaşındaki güzel oyuncu esnek ve fit bir vücut yapısına ulaşabilmek için düzenli olarak yoga yapıyor.

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