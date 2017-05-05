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Yogacı Pilot Sosyal Medya Fenomeni Oldu

05 Mayıs, 2017 | 10:29

Yogacı Pilot Sosyal Medya Fenomeni Oldu

Bir hava yolu şirketinde pilot olarak çalışan Maria Fagerström, sosyal medyada paylaştığı yoga fotoğraflarıyla fenomen oldu.

Maria Fagerström, 25 yaşında, İsveç’te yaşıyor, bir hava yolu şirketinde pilot olarak ve tam bir yoga aşığı.

Yogacı Pilot Sosyal Medya Fenomeni Oldu

Pilot oluşu nedeniyle sıkça seyahat eden Maria Fagerström, gittiği yerlerde yoga yaparak rahatlıyor ve bunu takipçileriyle paylaşıyor.

Yogacı Pilot Sosyal Medya Fenomeni Oldu

Pilotluk dışında yogayla profesyonel olarak da ilgilenen genç kadının 240 bine yakın instagram takipçisi bulunuyor. Yoga sayesinde sadece kendini iyi hissetmekle kalmayan Maria Fagerström, sosyal medyanın fenomenleri arasına da girmeyi başarmış.

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instagram, Maria Fagerström, yoga,

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