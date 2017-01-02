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Yok Artık Kim! Poposuna Makyaj Yaptırdı

02 Ocak, 2017 | 11:22

Yok Artık Kim! Poposuna Makyaj Yaptırdı

Ünlü Reality şov programı yıldızı Kim Kardashian’ın MTV Müzik Ödülleri gecesine nasıl hazırlandığı ortaya çıktı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen MTV Müzik Ödülleri gecesinde kırmızı halıda şıklığı ile dikkat çeken Kim Kardashian’ın törene nasıl hazırlandığı ortaya çıktı. Kusursuz bir görüntü kazanmak isteyen 36 yaşındaki Kim Kardashian meğer poposuna makyaj yaptırmış.

Kim Kardashian Poposu

Kardashian’ın internet sitesinden paylaştığı fotoğraflarda makyaj artisti Mario Dedivanovic’in seksi yıldıza popo makyajı yaptığı görülüyor.

Eşini Aldatıyor İddiaları

Öte yandan Kim Kardashian’ın rapçi eşi Kanye West’i Amerikan futbolcusu Marquette King ile aldattığı iddia edildi.

Kim Kardashian’ın rapçi eşi Kanye West’i Amerikan futbolcusu Marquette King ile aldattığı iddia edildi.

Çifte yakın bir kaynak tarafından ortaya atılan bu iddia sonra, ikilinin evliliklerinde büyük bir problem çıktığı ve ayrılmak üzere oldukları konuşulmaya başlandı.

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Kim Kardashian,

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