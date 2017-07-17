Yolanthe Yengeden Duygusal Veda

17 Temmuz, 2017 | 19:55

Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal mesajla veda etti.

Galatasaray ile Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder yollarını ayırdı. Wesley’nin model eşi Yolanthe Cabau, Türkiye’den ayrılırken duygusal bir mesaj yayınladı.

Taraftarın ‘Yenge’ diyerek seslendiği Yolanthe Cabau, instagram sayfasından Türk bayrağı paylaşıp altına şu notu düştü;

“Türkiyem; çok sevdiğim bir ülkesin, bana kapınızı ve kalbinizi açtınız ve kendi evim gibi hissettirdiniz Her zaman kalbimde olacaksınız. Çok güzelsiniz, güzel ruhlu insansınız! Allah’ın en güzel hediyesini bana Türkiye’de sundu; oğlumu! Ve hiçbir zaman vedalaşmayacağız, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu ülkeden ve mümkün olduğu kadarıyla geri döneceğim. Türkiye siz benim ailem gibi oldunuz ve sizin yengeniz olmaktan her zaman gururlandım. Sizin gibi güzel kalpli insanları hiç bir zaman unutmayacağım ve hepinizi gerçekten seviyorum ve özleyeceğim ve size saygım her zaman sonsuz olacaktır! Misafirperverliğiniz ve sevginiz için hepinizi içten teşekkür etmek istiyorum! Seni çok seviyorum Türkiye, her zaman kalbimde olacaksın”