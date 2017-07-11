Yunan Adalarında Buluştular

11 Temmuz, 2017 | 13:02

Mehmet Ali Alabora ve Pınar Öğün, yakın arkadaşlarıyla Yunan adalarında buluştu.

Yakın oluşu ve makul fiyatlarıyla yaz aylarının en çok rağbet gören tatil bölgelerinden olan Yunan Adaları, ünlü isimlerce de tercih ediliyor.

Gezi olayları sonrası İngiltere’ye yerleşen Mehmet Ali Alabora ve eşi Pınar Öğün, yakın arkadaşları Levent Üzümcü ve Şebnem Sönmez ile Yunan Adaları’nda bir araya geldiler.

Levent Üzümcü, Yunan Adaları Turları sırasında çekilen fotoğrafı instagram sayfasından takipçileriyle paylaştı.