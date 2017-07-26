Yunan Adalarını Gezdiler

26 Temmuz, 2017 | 09:59

Ünlü oyuncu Özge Borak ve sevgilisi tatil için Yunan adalarını tercih ettiler.

Yakınlığı, vize kolaylığı ve fiyatların daha uygun oluşu gibi nedenlerle Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği tatil rotası olan Yunan Adaları, ünlü simaları da ağırlıyor.

Özge Borak ve sevgilisi Berkay Tahmaz da Yunan Adaları Turları yapan ünlüler arasına katıldı. Çift, yakın arkadaşlarıyla birlikte Yunanistan’ın Midilli Adası’nda eğlenceli bir tatil geçirdiler.

Güzel oyuncu oldukça renkli geçtiği anlaşılan Midilli Adası Turları ‘ndan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.