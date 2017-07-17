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Yunan Adasında Pişti Oldular

17 Temmuz, 2017 | 11:37

Yunan Adasında Pişti Oldular

Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı, ayrılığın ardından Yunan adası Mykonos’ta pişti oldular.

Yunan Adaları yaz aylarını oldukça hareketli geçiriyor. Birçok ünlü isim tatil için Mykonos, Kos, Santorini ve Girit Adası Turları ‘nı tercih ediyor.

O isimler arasına 6 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz Nisan ayında bitiren Özge Ulusoy ile Hacı Sabancı da katıldı. Birbirlerinden habersiz Mykonos Adası tatiline çıkan ikili, önceki gün plajdaki bir partide karşılaştı.

İkilinin Mykonos Lüks Oteller zincirine dahil konakladıkları otelin de aynı olması ilginç bir tesadüf. Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı, birlikte oldukları dönemde yine bu otelde konaklamışlardı.

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Hacı Sabancı, Mykonos, Özge Ulususoy, Yunan Adaları,

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