Yunanistan’da Bekarlığa Veda Partisi

Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, Maldivler dönüşü THY uçağında büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim isimli televizyon şovunun çekimleri için gittiği Hindistan’da Tac Mahal’i ziyaret etti.

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı çiftinin Eylül ayında yapmayı planladıkları düğün töreni ise Fransa’da. Ünlü yapımcının düğüne Türkiye’den katılacak misafirlerine özel bir uçak tahsis edeceği konuşuluyor.

20 kişilik kız arkadaş grubunun katılacağı parti, eğlenceleri ve çılgın partileriyle meşhur Mykonos Adası ‘nda olacak. Şeyma Subaşı, arkadaşlarını özel uçakla Mykonos adasına taşıyacak.

Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisini Yunan Adaları gözdesi Mykonos’ta bu hafta sonu yapacak.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile Eylül ayında dünyaevine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarının katılacağı bekarlığa veda partisi düzenliyor.

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