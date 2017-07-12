Yunanistan’da Bekarlığa Veda Partisi
12 Temmuz, 2017 | 10:38
Yakın zamanda nikah masasına oturması beklenen Şeyma Subaşı, Yunanistan’da bekarlığa veda partisi düzenleyecek.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile Eylül ayında dünyaevine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı, yakın arkadaşlarının katılacağı bekarlığa veda partisi düzenliyor.
Yunanistan’da Bekarlığa Veda Partisi
Şeyma Subaşı, bekarlığa veda partisini Yunan Adaları gözdesi Mykonos’ta bu hafta sonu yapacak.
20 kişilik kız arkadaş grubunun katılacağı parti, eğlenceleri ve çılgın partileriyle meşhur Mykonos Adası ‘nda olacak. Şeyma Subaşı, arkadaşlarını özel uçakla Mykonos adasına taşıyacak.
Düğün Fransa’da
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı çiftinin Eylül ayında yapmayı planladıkları düğün töreni ise Fransa’da. Ünlü yapımcının düğüne Türkiye’den katılacak misafirlerine özel bir uçak tahsis edeceği konuşuluyor.
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