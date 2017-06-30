Yunanistan’da Çok Sevildi
30 Haziran, 2017 | 12:32
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, OK Magazin’in Yunanistan’daki partisine katıldı.
Mehmet Erdem Yunanistan’da çok sevildi. Şarkıları Yunanistan’da ilgiyle takip edilen Mehmet Erdem, önceki akşam OK Magazin’in komşudaki partisine katıldı.
Partide oldukça ilgi gören Erdem, Yunanistan’ın en güçlü kadın seslerinden Glykeria, Eleni Vitali ve Marinella’nın verdiği konsere de katıldı.
Yunanistan’da Konser verecek
Yunanistan’ın ünlü sanatçılarından övgü alan Mehmet Erdem, 15 Temmuz’da Creta Adası’nda bir de konser verecek.
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