22 Haziran, 2017 | 09:55

Christos Dantis’in bestesine Türkçe sözler yazıp yeniden yorumlayan Aydilge, Yunanistan’dan tam not aldı.

Başarılı şarkıcı Aydilge, Yunanistan’ın en ünlü bestecilerinden biri olarak kabul edilen Christos Dantis’in bestesine Türkçe sözler yazıp ortaya çıkardığı ‘Yo Yo Yo’ isimli şarkısıyla oldukça beğeni topladı.

Yunanistan’dan övgülerin yağdığı Aydilge’ye Yunan besteciden ve uluslararası edisyon şirketi Protasis’den özel bir tebrik maili geldi.

Ünlü besteci Christos Dantis’in daha birçok projede Aydilge ile beraber çalışmak için oldukça hevesli olduğu belirtiliyor.