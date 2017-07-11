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Zuhal Topal Ailesiyle Amerika Tatilinde

11 Temmuz, 2017 | 10:20

Zuhal Topal Ailesiyle Amerika Tatilinde

Başarılı sunucu Zuhal Topal, ailesiyle birlikte Amerika tatilinde.

Ünlü sunucu Zuhal Topal ve ailesi Los Angeles’da tatilin keyfini çıkarıyor. Eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile birlikte bir aylığına Los Angeles’a tatil yapmaya giden Zuhal Topal, geçtiğimiz gün Griffith Gözlemevi’ne giderek dev teleskoplardan gökyüzünü ve gezegenleri izlediler.

Zuhal Topal Ailesiyle Amerika Tatilinde

Çift ardından Los Angeles Hayvanat Bahçesi’ni gezdi. 3,5 yaşındaki Lina eliyle Zürafa beslerken annesinin kucağında oldukça neşeliydi. Bir süre daha Amerika’da kalması beklenen Zuhal Topal ve ailesi, Boydan Boya Amerika Turu yapıp ülkeye dönecek.

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Amerika, Los Angeles, Zuhal Topal,

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