Zuhal Topal Dubai’de

14 Nisan, 2017 | 10:18

Zuhal Topal, izdivaç programlarının geleceğinin tartışıldığı şu günlerde küçük bir kaçamak yapıp Dubai tatiline çıktı.

Star TV’de yayınlanan Zuhal Topal’la isimli izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner’le birlikte hafta sonu Dubai’de tatil yaptı.

İzdivaç programlarının kapatılmasının gündemde olduğu şu günlerde stresli bir dönemden geçen Zuhal Topal, Dubai kaçamağı ile az da olsa rahatlamış gibi.

Çöl Safarisi, Köpek Balıkları, Vatozlar

İki günlüğüne dünyanın en lüks tatil şehirlerinden olan Dubai’ye giden çift, kısa tatillerini dolu dolu yaşadılar. Kısa Dubai tatillerine birçok unutulmaz anı sığdıran ikili, çöl safarisi yapıp su altında köpek balıkları ve vatozlar arasında yüzdüler.

Zuhal Topal ve eşi Korhan Saygıner, Emirate of Dubai bölgesinin simgesi 14 yaşındaki Yunus Hilma ile yüzmeyi de ihmal etmediler.