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Zuhal Topal Los Angeles Yolcusu

24 Haziran, 2017 | 08:58

Zuhal Topal Amerika Tatili

Ünlü sunucu Zuhal Topal, yorucu geçen sezonun ardından Los Angeles tatiliyle stres atacak.

Yoğun ve yorucu bir sezonu geride bırakan Zuhal Topal ve müzisyen eşi Koray Saygıner, Amerika Turları ile tatillerine devam edecekler.

Önceki gün bir AVM’de görüntülenen Zuhal Topal, eşinin Kıbrıs’taki ekstra işinden sonra Amerika tatiline çıkacaklarını söyledi.

Boydan Boya Amerika Turu yapması beklenen çiftin, ilk durakları Los Angeles olacak. Zuhal Topal ayrıca, yaklaşık 1 ay boyunca Amerika ‘da kalmayı planladıklarını da belirtti.

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Amerika, Zuhal Topal,

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