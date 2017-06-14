Zuhal Topal’dan Eşine Sürpriz Babalar Günü Hediyesi
14 Haziran, 2017 | 09:35
Oyuncu ve sunucu Zuhal Topal, müzisyen eşi Korhan Saygıner için çok özel bir Babalar Günü sürprizi hazırladı.
Başarılı sunucu Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner’e sürpriz bir Babalar Günü organize etti.
Coldplay Sürprizi
Eşinin en sevdiği rock grubu olan Coldplay’in Viyana konserine bilet alıp, sürprizi bozmamak için tüm detayları Korhan Saygıner’den gizli organize eden Zuhal Topal, eşini geçtiğimiz hafta sonu için Viyana Turu ‘na çıkartarak erken Babalar Günü kutlaması yaptı.
Viyana’nın altını üstüne getirdiler
Viyana’da iki gün geçiren çift; Aziz Stefan Katedrali, Hofburg Sarayı, Mozart’ın evi, Belvedere Sarayı gibi tarihi ve turistik yerleri dolaşıp, Pazar akşamı da Coldplay konserini izlediler.
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Babalar Günü, Zuhal Topal,
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