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Zülfü Livaneli’nin 10 Kasım Paylaşımı Çok Konuşulacak

10 Kasım, 2017 | 15:14

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli’nin 10 Kasım mesajı çok konuşulacak.

Zülfü Livaneli Ulu önder Atatürk’ün 79. ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda “Atatürk istismarcılarına kanmamaya ve onun fikirlerine doğrudan doğruya ulaşmaya çalışın” ifadelerini kullandı.

Livaneli paylaşımda şöyle dedi:

“Hangi partiye, hangi görüşe, hangi bölgeye ait olursanız olun; unutmayın ki bu ülkede başı dik yaşamakta oluşumuzu, tarihin en büyük insanlarından birisi olan Gazi Mustafa Kemal’e borçluyuz. Atatürk istismarcılarına kanmamaya ve onun fikirlerine doğrudan doğruya ulaşmaya çalışın. ZL”

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10 kasım, Gazi Mustafa Kemal, Zülfü Livaneli,

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