Adriana Lima Instagram Paylaşımıyla Olay Yarattı

20 Temmuz, 2017 | 09:05

Yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, paylaştığı karelerle olay yarattı.

Ünlü yazar Metin Hara ile yaşadığı ilişkiyle Türkiye’de gündemin bir numaralı ismi olan Brezilyalı model Adriana Lima, instagram paylaşımlarıyla yürek hoplattı.

Seksi model instagram sayfasına çıplak bir kadın fotoğrafı yükleyen Adriana Lima, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o fotoğraf;