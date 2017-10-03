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Aleyna Tilki Yine Konuşulacak

03 Ekim, 2017 | 12:44

17 yaşındaki Aleyna Tilki yine kendinden bahsettirecek.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün 18 cm’lik topuklularıyla sahneye çıktı.

Şarkıcı 17 yaşında olmasına rağmen sahneye öyle bir topukluyla çıktı ki yine adından söz ettirmeyi başardı.

Daha önce sahneye çıkarken babet ya da düz ayakkabılar tercih eden Aleyna Tilki, zincirlerini kırıp topuklu ayakkabı giydi. 18 cm’lik topuklusuyla dans eden genç şarkıcı, düşme tehlikesi atlatınca hayranlarını korkuttu.

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Aleyna Tilki, Topuklu,

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