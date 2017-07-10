10 Temmuz, 2017 | 10:21

Oscar ödüllü aktris Alicia Vikander, İspanyol adaları tatilinde aşk tazeliyor.

İsveçli oyuncu Alicia Vikander, yaz tatilini Akdeniz’in serin sularında sevgilisiyle birlikte geçiriyor. İspanyol Adaları tatilindeki güzel oyuncu ve sevgilisi Michael Fassbende, Formentera Adası açıklarında demirledikleri yatlarında denizin ve güneşin tadını çıkardılar.

28 yaşındaki Alicia Vikander bikinili görüntülendiği İspanyol Adaları tatili sırasında karın kaslarıyla oldukça dikkat çekti.

İbiza’yı es geçmediler

Romantik İspanyol Adaları Turları’na devam eden çift, eğlence adası İbiza’ya dı es geçmedi. Dünyaca ünlü DJ’lerin performanslarıyla yaz aylarının en eğlenceli tatil rotası olan İbiza Adasında tatillerini sürdüren ikili, 2014 yılından bu yana devam eden ilişkilerini perçinledi.