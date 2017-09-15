Alişan Cannes’a uçtu
15 Eylül, 2017 | 20:37
Ünlü türkücü Alişan, Eda Erol’dan ayrıldıktan sonra Cannes’a uçtu.
Eda Erol ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Alişan, soluğu Fransa Cannes’ta aldı.
Yapmış olduğu basın açıklamasında üzgün olduğunu dile getiren ünlü türkücü yakın arkadaşıyla birlikte Fransa’ya uçtu.
Cannes’dan paylaşımlar yapan Alişan’ın bu görüntüleri ‘Ayrılık acısını Cannes’da atıyor’ şeklinde yorumlandı.
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