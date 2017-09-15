Alişan Cannes’a uçtu

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Cannes’dan paylaşımlar yapan Alişan’ın bu görüntüleri ‘Ayrılık acısını Cannes’da atıyor’ şeklinde yorumlandı.

Yapmış olduğu basın açıklamasında üzgün olduğunu dile getiren ünlü türkücü yakın arkadaşıyla birlikte Fransa’ya uçtu.

Eda Erol ile sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Alişan, soluğu Fransa Cannes’ta aldı.

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