09 Ocak, 2017 | 10:57

Oscar’ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu.

Sinema dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan ve Oscar ödüllerinin de habercisi olarak kabul edilen Altın Küre Ödülleri, dün gece düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Bu yıl 74’üncüsü gerçekleşen Altın Küre ödüllerine, 6 dalda ödül kazanan, başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling’in paylaştığı “La La Land” filmi damgasını vurdu. Film; en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi müzikal/komedi, en iyi yönetmen, en iyi senaryo ve en iyi film müziği dallarında olmak üzere toplam 6 dalda ödül kazandı.

Ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın sunduğu törende, Oscar ödüllü aktris Meryl Streep yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin sinema dalında kazanan isimleri şu şekilde;

En İyi Film: Ay Işığı (Moonlight)

Yabancı Dildeki En iyi Film: O Kadın (Elle)

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle, La La Land

En İyi Senaryo: Aşıklar Şehri (La La Land)

En İyi Erkek Oyuncu – Komedi/Müzikal: Ryan Gosling, La La Land

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi/Müzikal: Emma Stone, La La Land

En İyi Komedi/Müzikal: La La Land

En İyi Animasyon: Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia)

En İyi Özgün Şarkı: Aşıklar Şehri (La La Land)

En İyi Film Müziği: La La Land, Justin Hurwitz

En İyi Erkek Oyuncu – Drama: Casey Affleck, Manchester by the Sea

En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Isabelle Huppert , Elle

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Aaron Taylor-Johnson, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis , Fences

Televizyon dalında ödüle layık görülenler ise şöyle sıralandı:

En İyi TV dizisi (Drama): The Crown

En İyi TV dizisi (Müzikal/Komedi): Atlanta

En İyi Mini TV Dizisi ya da TV Filmi: The People vs. OJ Simpson

En İyi Erkek Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Donald Glover, Atlanta

En İyi Kadın Oyuncu (TV Müzikal/Komedi): Tracee Ellis Ross, Black-ish

En İyi Erkek Oyuncu (TV Drama): Billy Bob Thornton, Goliath

En İyi Kadın Oyuncu (TV Drama): Claire Foy, The Crown

En İyi Erkek Oyuncu (TV Mini Dizi): Tom Hiddleston, Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (TV Mini Dizi): Sarah Paulson, People v. O.J. Simpson

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Hugh Laurie, The Night Manager

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Kısa TV Dizisi ya da Filmi): Olivia Colman, The Night Manager