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Amine Gülşe Düğün Hazırlıklarına Başladı

24 Temmuz, 2017 | 11:39

Amine Gülşe Düğün Hazırlıklarına Başladı

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile birlikte olan Amine Gülşe, düğün hazırlıklarına başladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de top koşturan Alman futbolcu Mesut Özil’le mutlu bir birlikteliği olan Amine Gülşe, düğün hazırlıklarına başladı.

Amine Gülşe, yakın arkadaşı olan ünlü bir modacıdan gelinlik için ön çalışma istedi.

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Amine Gülşe, Arsenal, Mesut Özil,

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