Anneden Onay Yok!

04 Ekim, 2017 | 12:34

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in aşkına güzel oyuncunun annesi onay vermiyor.

5 Haziran’da Onur Saylak’tan boşanan Tuba Büyüküstün, Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’ın sahibi Umut Evirgen(28) ile aşk yaşamaya başlamıştı. İddiaya göre; Tuba Büyüküstün’ün (35) annesi Handan Büyüküstün bu ilişkiye karşı.

Tuba Büyüküstün’ün Onur Saylak’tan boşandığından bu yana annesi ile arasının iyi olmadığı söyleniyor.