Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Annem İçin Dua Edin

14 Eylül, 2017 | 12:16

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, annesi için dua istedi.

Deniz Seki, son zamanlarda gerçekleştirdiği hastane ziyaretlerinin sebebini Instagram’dan açıkladı.

Deniz Seki’nin Açıklaması:

”Merak eden herkese teşekkür ederim. Benim için değil annem için hastaneye gidip geliyoruz. Annemin ameliyat olması gerekiyor. Ama biliyorsunuz ben yokken 2 defa büyük ameliyat geçirdi şimdi onunla ilgileniyorum. Analı kızlı başbaşa vakit geçiriyoruz. Allah başta benim annem olmak üzere tüm annelere sağlık ve uzun ömürler versin. Anneciğime güzel dualarınızı yollarsanız çok mutlu olurum…’

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Ameliyat, anne, Deniz Seki, Dua, instagram,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.
Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.
Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.
Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.