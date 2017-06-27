Arda Turan Barıştığı Sevgilisiyle Mikonos’ta

27 Haziran, 2017 | 09:06

Arda Turan yeniden bir araya geldiği eski sevgilisi Aslıhan Doğan’la Mikonos’ta görüntülendi.

Yunan Adaları tatilinin en gözde noktası Mikonos, yaz aylarının gelişiyle adeta ünlü yağmuruna tutuluyor. En eğlenceli Yunan adası olarak kabul gören gece hayatıyla meşhur adanın son konukları Arda Turan ve sevgilisi Aslıhan Doğan oldu.

Kısa bir süre önce barışan eski sevgililer, Mykonos Adası Turları ile aşk tazelediler. Barcelonalı futbolcu ve kız arkadaşı oldukça renkli geçen Mikonos tatillerinde pistte müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. İkilinin dans ederken birbirlerine sarılarak öpüşmeleri de dikkatlerden kaçmadı.