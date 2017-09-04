Ayrılık Kısa Sürdü

04 Eylül, 2017 | 21:27

Deniz Seki Faruk Salman ayrılığında sürpriz gelişme…

Ünlü sanatçı Deniz Seki 15 gün önce ayrıldığı nişanlısı Faruk Salman ile barıştı. “Bayramda küsler barışır. Biz birbirimize çok emek verdik” dedi.

2 yıl 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra Haziran ayında tahliye olan Deniz Seki kısa bir tatilden sonra işinin başına geri döndü.

Seki, Kıbrıs Savoy Ottoman Otel’de sahneye çıktı. Şarkıcının 15 gün önce ayrıldığı Faruk Salman da konseri izlemeye gelince, barıştıkları ortaya çıktı.

Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden Seki, “Bayramları çok özlemişim. Hasret kalmışım. Bayramda küsler barışır. Biz birbirimize çok emek verdik. Çok mutluyuz. Faruk’un konsere gelmesi beni çok mutlu etti” dedi. Salman, Seki’ye gül buketi verdi.