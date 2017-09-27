Barcelona Gibiyiz

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Haldun Dormen, “Genç arkadaşlarımızla ilk telefon görüşmemizde projeyi kabul ettiler. Barselona takımı gibiyiz mübarek ve şımarmak yok” dedi.

11 yıl aradan sonra 10 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da yeniden sahnelenecek olan ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’in yıldız oyuncuları muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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