Barcelona Gibiyiz
27 Eylül, 2017 | 12:46
Haldun Dormen arkadaşlarını Barcelona takımına benzetti.
11 yıl aradan sonra 10 Ekim’de Harbiye Açıkhava’da yeniden sahnelenecek olan ‘Broadway’den İstanbul’a Müzikaller’in yıldız oyuncuları muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Haldun Dormen, “Genç arkadaşlarımızla ilk telefon görüşmemizde projeyi kabul ettiler. Barselona takımı gibiyiz mübarek ve şımarmak yok” dedi.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Barcelona, Broadway, Haldun Dormen, Harbiye Açıkhava,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ