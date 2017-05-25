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Berrak Tüzünataç Uzakdoğu Turu Düşünüyor

25 Mayıs, 2017 | 11:13

Berrak Tüzünataç Uzakdoğu Turu Düşünüyor

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, bir dergiye verdiği röportajında yakın zamanda Uzakdoğu turu yapmak istediğini belirtti.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte ünlü isimler de tatil planları yapmaya başladı. “Fi” dizisinin Özge’si Berrak Tüzünataç da tatil planları hakkında konuştu.

Instyle için objektif karşısına geçen başarılı oyuncu dergiye verdiği röportajda tatil gündeminin uzakdoğu olduğunu söyledi.

“Nereleri görmek istiyorsunuz?” sorusuna “Bu ara yogaya başladığım için Uzakdoğu inanılmaz gündemimde olan bir yer” diyerek cevap veren Berrak Tüzünataç, Vietnam ve Kamboçya gibi uzak diyarlara seyahat etmek istediğini belirtti.

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Berrak Tüzünataç, Uzakdoğu,

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