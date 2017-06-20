Beyonce’nin Doğum Haberine Baba Onayı

20 Haziran, 2017 | 13:56

ABD’li şarkıcı Beyonce ikizlerini dünyaya getirdi mi? Babasından açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre, Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce, ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Ancak bu iddia henüz doğrulanmış değildi.

Başarılı şarkıcının hayranları Beyonce’den gelecek güzel haberleri beklerken baba Mathew Knowles, sosyal medyadan müjdeyi verdi. Mathew Knowles, kızı Beyonce ve rap şarkıcısı eşi Jay-Z’nin ikizlerine kavuştuğu haberini dün Twitter ve Instagram sayfasından duyurdu.

İkiz torunları olan Mathew Knowles, “Mutlu yıllar ikizler! Sevgilerimle, Dedeniz” notunun yazılı olduğu bir görseli, “İkizler Buradalar” sözleriyle paylaştı.

2008 yılında evlenen ünlü çift, ikinci kez bebek bekledikleri haberini şubat ayında duyurmuş ancak doğumun ne zaman olacağına dair bilgi vermemişti. Çiftin, Blue Ivy adını verdikleri bir kızları bulunuyordu.