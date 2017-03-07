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Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

07 Mart, 2017 | 14:20

Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

80’li yılların milyonerlerinden David Glasheen, şu sıralar bir tropik adada yaşantısını sürdürüyor.

80’li yıllar Avustralya’sının milyonerlerinden olan ancak parasının büyük çoğunluğunu borsada kaybeden David Glasheen, şimdilerde tropik ada hayatı sürüyor.

Avustralya’nın en zengin adamıydı

Avustralya’nın en zengin adamlarından olan David Glasheen, 1987 yılında borsada yaşanan krizde yaklaşık 30 milyon TL kaybettikten sonra Avustralya’nın doğu kıyısında tropik bir adaya taşındı.

David Glasheen Kimdir, David Glasheen Hayatı

1997 yılında arkdaş tavsiyesi ile Restoration adasına gelen Glasheen, sahildeki küçük kulübesinde yaşamaya başladı.

Otel açma niyetindeydi

Adaya başlangıçta lüks bir otel açma niyetiyle gelen David Glasheen, adanın yerlileri Aborjinlerin direnişiyle karşılaştı. Yaşanan direniş sonrası otel sevdasından vazgeçen iş adamı, doğal güzelliklerine hayran kaldığı tropik adada yaşamaya karar verdi.

Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

Tek yoldaşı köpeği

David Glasheen, adaya ilk kez geliğinde yanında kız arkadaşı da vardı. Ancak otel yapma planları suya düşünce kız arkdaşı onu terk etti. Şimdilerde ada hayatına oldukça adapte olmuş görünen David Glasheen’in tek yoldaşı ise köpeği Quasi.

Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

Adada kendi meyvelerini yetiştiren, güneş panelleri kuran ve hatta internet bağlantısı da olan David, sadece bir hayat arkadaşı olmadığı için üzgün. Öyleki, David bu yalnızlığını gidermek için kendine tahtadan bir manken bile yapmış.

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David Glasheen, tropik ada,

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