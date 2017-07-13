Boşanma Davası Açıp Miami’de Tatile Çıktı

13 Temmuz, 2017 | 10:53

Ünlü model Joanna Krupa, boşanma davası açtığı eşiyle Miami tatiline çıktı.

Joanna Krupa ve eşi Romain Zago, süper modelin boşanma davası açmasının üzerinden yalnızca bir gün geçtikten sonra birlikte tatile çıktılar.

38 yaşındaki Joanna Krupa ve 4 yıl önce evlendiği eşi Romain Zago, Amerika Turları ile dünyanın en meşhur sahil kenti Miami’yi tercih ettiler.

Miami tatili sırasında oldukça keyifli oldukları görülen çiftin boşanma kararlarının hala geçerli olduğu konuşuluyor.