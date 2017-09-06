Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Brad Pitt Jennifer Aniston’u Aradı

06 Eylül, 2017 | 14:44

Ünlü oyuncu Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston’u aradı ve özür diledi.

Anjelina Jolie’den ayrılan Pitt, tam 12 yıl önce Jolie uğruna terk ettiği eski eşi Jennifer Aniston’u aradı ve onu üzdüğü için özür diledi.

In Touch Weekly’nin iddiasına göre Brad Pitt, çok üzdüğü eski eşi Jennifer Aniston’a kendisini affettirmek konusunda çok kararlı.

In Touch Weekly’nin ileri sürdüğüne göre bu konuşma Brad ve Jennifer’ın yaptıkları en duygusal konuşmaydı. Jennifer da Pitt’in sözlerinden çok duygulandı. Aniston’ın yıllardır içinde sakladığı tüm üzüntüler, tüm duygular gün yüzüne çıktı. Jennifer hıçkırıklara boğuldu.

Aynı kaynak Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston’dan hem iyi bir eş olamadığı hem de Angelina Jolie uğruna onu terk ettiği için özür dilediğini de sözlerine ekledi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Anjelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Aniston,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.
Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.
Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.
Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.