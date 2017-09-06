Brad Pitt Jennifer Aniston’u Aradı

06 Eylül, 2017 | 14:44

Ünlü oyuncu Brad Pitt eski eşi Jennifer Aniston’u aradı ve özür diledi.

Anjelina Jolie’den ayrılan Pitt, tam 12 yıl önce Jolie uğruna terk ettiği eski eşi Jennifer Aniston’u aradı ve onu üzdüğü için özür diledi.

In Touch Weekly’nin iddiasına göre Brad Pitt, çok üzdüğü eski eşi Jennifer Aniston’a kendisini affettirmek konusunda çok kararlı.

In Touch Weekly’nin ileri sürdüğüne göre bu konuşma Brad ve Jennifer’ın yaptıkları en duygusal konuşmaydı. Jennifer da Pitt’in sözlerinden çok duygulandı. Aniston’ın yıllardır içinde sakladığı tüm üzüntüler, tüm duygular gün yüzüne çıktı. Jennifer hıçkırıklara boğuldu.

Aynı kaynak Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston’dan hem iyi bir eş olamadığı hem de Angelina Jolie uğruna onu terk ettiği için özür dilediğini de sözlerine ekledi.