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Çağla Şikel Vodafone Arena’da

19 Nisan, 2017 | 11:11

Çağla Şikel Vodafone Arena’da

Ünlü model Çağla Şikel, Cengiz Abazoğlu’nun yeni koleksiyonunun tanıtımı için Vodafone Arena’da

Modacı Cengiz Abazoğlu’nun yeni koleksiyonunun tanıtım çekimleri, Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Arena’da yapıldı.

Çağla Şikel Vodafone Arena’da

Sunucu ve manken Çağla Şikel, koleksiyonun tanıtımı için yeşil sahaya indi. Cengiz Abazoğlu, Vodafone Arena’nın çimleri üzerinde poz veren Çağla Şikel için “O benim vazgeçilmezim” ifadelerini kullandı.

Çağla Şikel Vodafone Arena’da

Öte yandan usta modacının tanıtımı yapılan ürünlerinin defilesi, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği yararına 3 Mayıs’ta gerçekleşecek.

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Beşiktaş, Çağla Şikel, Vodafone Arena,

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