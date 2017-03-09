Candice Swanepoel Eski Haline Döndü
09 Mart, 2017 | 12:58
Ünlü model Candice Swanepoel, doğum kilolarından kurtulup eski haline döndü, soluğu Brezilya’da aldı.
12 yıldır birlikte olduğu Hermann Nicoli’den bir erkek bebeği olan dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, Brezilya tatili sırasında objektiflere takıldı.
5 ay önce oğlu Anaca’yı kucağına alan Candice Swanepoel, ailece çıktıkları Brezilya tatilinde fit görüntüsüyle eski günlerini aratmadı. Brezilya’nın lüks ve şık otellerinden birinde kalan seksi model, balkon pozlarıyla podyumlara dönmeye hazırım mesajı verdi.
Rio de Janiero kentinde tatilin keyfini süren Candice Swanepoel, otelinde havuz keyfi yapıp güneşlenirken oğluyla ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.
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