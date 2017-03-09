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Candice Swanepoel Eski Haline Döndü

09 Mart, 2017 | 12:58

Candice Swanepoel ve Oğlu Anaca

Ünlü model Candice Swanepoel, doğum kilolarından kurtulup eski haline döndü, soluğu Brezilya’da aldı.

12 yıldır birlikte olduğu Hermann Nicoli’den bir erkek bebeği olan dünyaca ünlü model Candice Swanepoel, Brezilya tatili sırasında objektiflere takıldı.

Candice Swanepoel Brezilya

5 ay önce oğlu Anaca’yı kucağına alan Candice Swanepoel, ailece çıktıkları Brezilya tatilinde fit görüntüsüyle eski günlerini aratmadı. Brezilya’nın lüks ve şık otellerinden birinde kalan seksi model, balkon pozlarıyla podyumlara dönmeye hazırım mesajı verdi.

Candice Swanepoel Brezilya Tatili

Rio de Janiero kentinde tatilin keyfini süren Candice Swanepoel, otelinde havuz keyfi yapıp güneşlenirken oğluyla ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.

Sao Paulo

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Brezilya, Candice Swanepoel,

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