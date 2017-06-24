Cansu Dere Ve Ece Sükan Bali Adasında
24 Haziran, 2017 | 10:33
Oyuncu Cansu Dere ve yakın arkadaşı Ece Sükan, yaz tatillerini Bali Adasında geçiriyorlar.
Endonezya’nın dünyaca meşhur tatil ve balayı adası Bali, son günlerde oldukça popüler. Cansu Dere ile Ece Sükan, Elçin Sangu ve Hande Erçel’den sonra Bali Adasını tercih eden ünlüler kervanına katıldılar.
Stil danışmanı Ece Sükan ve oyuncu Cansu Dere, yaz tatillerini bakir doğasıyla dünyanın en romantik balayı adaları arasında gösterilen Bali ‘de yapıyorlar.
Doğayla iç içe oldukça lüks bir otelde konaklayan ikiliden Ece Sükan, keyifli tatillerinden kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
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