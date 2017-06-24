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Cansu Dere Ve Ece Sükan Bali Adasında

24 Haziran, 2017 | 10:33

Cansu Dere Ve Ece Sükan Bali Adasında

Oyuncu Cansu Dere ve yakın arkadaşı Ece Sükan, yaz tatillerini Bali Adasında geçiriyorlar.

Endonezya’nın dünyaca meşhur tatil ve balayı adası Bali, son günlerde oldukça popüler. Cansu Dere ile Ece Sükan, Elçin Sangu ve Hande Erçel’den sonra Bali Adasını tercih eden ünlüler kervanına katıldılar.

Cansu Dere Ve Ece Sükan Bali Adasında

Stil danışmanı Ece Sükan ve oyuncu Cansu Dere, yaz tatillerini bakir doğasıyla dünyanın en romantik balayı adaları arasında gösterilen Bali ‘de yapıyorlar.

Cansu Dere Ve Ece Sükan Bali Adasında

Doğayla iç içe oldukça lüks bir otelde konaklayan ikiliden Ece Sükan, keyifli tatillerinden kareleri sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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bali adası, Cansu Dere, Ece Sükan,

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