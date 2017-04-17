Casey Batchelor Dominik Cumhuriyeti’nde

17 Nisan, 2017 | 13:54

Şov yıldızı Casey Batchelor, Survivor yarışmasından oldukça aşina olduğumuz muhteşem ada Dominik Cumhuriyeti’nde!

Dominik Cumhuriyeti, bizim için her ne kadar Survivor’dan ibaretmiş gibi görünse de dünyaca en ünlü balayı adası olarak biliniyor.

Dominik, muhteşem doğası, berrak denizi, kumsalları ve sunduğu sualtı zenginliği ile tatilini tropik bir adada geçirmek isteyen ünlülerin, Maldivler ve Seyşel adalarında olduğu gibi ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Biri Bizi Gözetliyor isimli yarışmayla ünlenen reality şov yıldızı Casey Batchelor da onlardan biri. 32 yaşındaki Casey Batchelor, tatilini Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı Punta Cana’da geçiriyor.

Geçtiğimiz hafta sonunu Dominik’te muhteşem bir tatille geçiren Casey, bol bol denize girip göz alıcı doğanım tadını çıkardı.